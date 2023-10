Auto si ribalta alla curva “Puccio Sterza”: due feriti

Livorno, 20 ottobre 2023 – Grande paura ma per fortuna nessun ferito grave nell’incidente accaduto verso le 17 di oggi all’altezza della curva che ormai tutti cononosciamo come “Puccio Sterza”, per via della scritta che ormai da anni campeggia sul muro, ad Antigfnano. Un’auto con due persone a bordo si è ribaltata mentre affrontava la deviazione: il conducente ha perso il controllo della vettura forse a causa della strada bagnata per la pioggia.

Livorno auto ribaltata alla curva Puccio sterza

Le due persone a bordo sono rimaste ferite, ma in modo lieve: se la sono cavata con qualche escoriazione e comunque con tanta paura. Sono intervenute ambulanze della Misericordia di Antignano e della Misericordia di Montenero, insieme ai vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza la sede stradale, e una pattuglia della polizia municipale per i rilievi.

Livorno auto ribaltata alla curva Puccio sterza

Non è la prima volta che alla curva “Puccio Sterza” si verificano incidenti stradali: uno si verificò a maggio.