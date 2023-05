Auto si ribalta davanti alla pista di pattinaggio, ferita una donna

Livorno, 2 maggio 2023 – Un'altra vettura si è ribaltata oggi nel primo pomeriggio in via dei Pensieri, quasi all’altezza della pista di pattinaggio che si interseca con il viale Nazario Sauro.

L'auto ribaltata (Foto Novi)

Al volante di una Toyota c’era una donna che non è rimasta ferita gravemente. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale, subito accorsa con le pattuglie dei motociclisti. La Toyota ha colpito e danneggiato altre due auto.

Foto Novi

Sono intervenute un’ambulanza della Misericordia e una della Svs, oltre necessariamente ai vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in sicurezza tutta l’area dell’incidente.