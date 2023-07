Auto si ribalta nel viale Risorgimento, intervengono i vigili del fuoco

Livorno, 13 luglio 203 – Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, questo pomeriggio nel viale Risorgimento.

Intorno alle 17 una vettura si è ribaltata, per cause in corso di accertamento. L’uomo alla guida non avrebbe riportato lesioni rilevanti, a parte un forte stato di shock. I vigili del fuoco hanno provveduto a riportare in sicurezza il tratto stradale e l’auto è stata rimossa con un carro attrezzi.