Auto si ribalta sulla FiPiLi, un uomo di 51 anni ricoverato a Cisanello

Livorno, 16 ottobre 2023 – Spettacolare incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per le persone, stamattina sulla FiPiLi all’altezza dell’interporto, direzione Firenze.

Per cause ancora in via di accertamento, l’auto guidata da un uomo di 51 anni di Pontedera si è ribaltata sulla carreggiata.

Collesalvetti, auto ribaltata in Fipili

Altri automobilisti in transito hanno subito lanciato l’allarme telefonando al 112. Sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con il medico del 118: il conducente della vettura non è parso in gravi condizioni, benché in stato di forte shock. E’ stato comunque trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco per la bonifica della sede stradale.