Auto si schianta contro un camion: feriti madre e figlio

Livorno, 31 luglio 2023 – Madre e figlio sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto domenica sera verso le 23,40 in via Salvatore Orlando, a Livorno.

Madre e figlio di 14 anni, di Prato, erano a bordo di un’auto diretta all’imbarco del traghetto per la Sardegna quando, per cause in corso di accertamento, la donna ne ha perso il controllo. L’auto è finita contro un camion parcheggiato davanti alla General Export.

Sotto choc madre e figlio, che sono stati soccorsi dal volontari della Svs e accompagnati sotto shock all’ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni comunque non sono gravi.