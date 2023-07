Autobus At s’incendia, paura in via Grande / Video

Livorno, 21 luglio 2023 – Momenti di paura in via Grande questa sera, venerdì 21 luglio, dove il motore di un autobus di linea AT è andato improvvisamente in fiamme.

Il video che documenta il fatto è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook da Polas Shabuk, cittadino del Bangladesh nonché consigliere aggiunto degli stranieri al Comune di Livorno.

Nessun problema per conducente e passeggeri a bordo, né per le altre persone che si trovavano in strada nei pressi del veicolo: tutti illesi. Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha consentito poi di mettere in sicurezza sia l’automezzo che l’area interessata.

Le cause dell’incendio sarebbero da attribuire a un guasto tecnico.