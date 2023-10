Autobus con la pedana guasta, studente in carrozzina resta a terra. Autolinee Toscane corre ai ripari

Livorno, 1 ottobre 2023 – Un alunno disabile in carrozzina vorrebbe andare a scuola servendosi dell’autobus insieme ai suoi compagni di classe. Sarebbe bello se fosse possibile. Invece il più delle volte, la mattina, resta a terra alla fermata di Autolinee Toscane all’altezza del civico 29 del viale Vespucci ad Antignano perché la maggior parte dei bus, quando sono dotati di pedana estraibile, non sono in condizione di farlo salire perché tali dispositivi non funzionano.

Così la mamma del bimbo che ha 14 anni e frequenta la prima superiore, ha deciso di segnalare questo caso paradossale.

"Capita che l’autista del bus dica a mio figlio di aspettare la corsa successiva perché la pedana estraibile è fuori uso. – racconta la mamma – Si tratta di pedane azionate con pulsante dalla postazione di guida sugli autobus più moderni, soggetti purtroppo a frequenti guasti". Così "in più di una occasione ho dovuto lasciare il posto di lavoro per raggiungere mio figlio alla fermata e portalo a scuola in auto".

Un caso analogo a quello che aveva raccontato nell’ottobre 2022 a ’La Nazione’ Valerio Vergili, garante dei diritti delle persone disabili del Comune di Livorno. Vergili riferì infatti: "Sulla Carta dei Servizi di Autolinee Toscane, che gestisce il trasporto pubblico, si legge che il disabile deve prenotare in anticipo perché su ogni autobus c’è un solo posto per chi è in carrozzina. Le pedane che facilitano la salita delle carrozzine non sono montate su tutti i bus e quelle presenti sono calibrate solo per carrozzine di un certo peso".

Autolinee Toscane replica oggi allo stesso modo in cui rispose al garante Vergili un anno fa: "Autolinee Toscane ci tiene a precisare che contrariamente a quanto previsto in un primo tempo nella Carta dei Servizi, la prenotazione dei servizi per le persone a mobilità ridotta non deve essere fatta 72 ore prima, ma 48 ore prima".

Aggiunge: "Il servizio di trasporto pubblico per le persone a mobilità ridotta è previsto nella Carta dei Servizi con alcune prescrizioni per permettere all’azienda di predisporre il servizio nel miglior modo possibile e evitare disagi alla persona. La prenotazione deve essere fatta almeno 48 ore prima tramite il numero verde 800 14 24 25 (tutti i giorni dalle 8 alle 20), o compilando l’apposito form su at-bus.it/parlaconat (https://www.at-bus.it/it/parlaconat) selezionando la voce ’informazioni’ nel campo ’tipologia di richiesta’ e ’PMR’ nel campo ’motivazione del contatto’. Farlo è indispensabile perché permette agli uffici di AT di predisporre per tempo personale e mezzi per garantire il servizio alla persona con mobilità ridotta e tenendo conto del peso della carrozzina".

Sempre in riferimento al caso del 14enne in carrozzina Autolinee Toscane si mette a disposizione per rispondere con più efficacia ai suoi bisogni: "Se la mamma eil ragazzo vorranno, ci potranno far sapere fermata e orario per predisporre il servizio sia per l’andata, sia per il ritorno in maniera che non si verifichino più disagi per il ragazzo. Trattandosi in questo caso di un utente abituale, basta che indichi il proprio tragit to (fermata, orario e linea) per avere a disposizione il mezzo idoneo" .

di Monica Dolciotti