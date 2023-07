Autobus Euro 0, Livorno “maglia nera” in Italia

Livorno, 24 luglio 2023 -«Livorno maglia nera in Italia per autobus Euro 0: con il 38,1% segna il dato più alto a livello nazionale».

E’ soltanto uno dei dati emersi dall’Osservatorio Continental sui macro-trend del trasporto pesante per il trasporto di merci e persone.

Lo studio, giunto alla sua terza edizione, fotografa lo stato dei veicoli pesanti in Italia per l’anno 2022 provando a tracciare la direzione verso la quale il comparto si sta dirigendo, prendendo in analisi dati su immatricolazioni, tipi di alimentazione, anzianità e categoria euro. Concentrandoci su Livorno e Provincia, il primo dato riguarda le immatricolazioni: +24,4% per il trasporto merce che si traduce in 158 nuove unità; dimezzate invece rispetto al 2021 le immatricolazioni di autobus (nel 2022 solo 3 autobus nuovi rispetto ai 6 del 2021).

Autobus a Livorno (Foto Novi)

Capitolo alimentazione: «gli autocarri elettrici si attestano allo 0,2% mentre gli ibridi toccano lo 0,5%. Il gasolio, in linea con l’andamento regionale, copre quasi l’88% del parco circolante», riporta lo studio. Situazione «delicata» per gli autobus. Grandi assenti gli autobus ad alimentazione alternativa e, di conseguenza, i mezzi a gasolio coprono quasi il 97% del parco, seguiti da metano e benzina (rispettivamente all’1,8% e all’1,3%).

In buona sostanza, sintetizza il report, «a Livorno gli autobus ad alimentazione alternativa sono assenti».

Adesso la nota dolente: i dati sulla categoria euro. A Livorno e provincia gli Euro 0 nel comparto trasporto merci «superano la media regionale e toccano l’11,2% e la fascia Euro 0 - 2 si attesta al 27,6%. Le categorie meno inquinanti (Euro 5 ed Euro 6) registrano il 34,5%, più di 14 punti percentuali in meno rispetto alla media della Toscana». Sul punto, città «maglia nera» per autobus: «Nel territorio di Livorno si registra il dato più alto di Euro 0 di tutto il Paese (38,1%) e il tasso di autobus appartenenti alle classi Euro 0, 1 e 2 copre ben oltre la metà del parco circolante (51,6%). Gli autobus appartenenti alle classi Euro 5 e 6 si discostano considerevolmente dai dati regionali, superando di pochissimo il 29%.

Bus atl

Infine, i dati del territorio sulla anzianità del «parco circolante: oltre un mezzo su 5 ha tra i 20 e i 30 anni per gli autocarri del comparto merci; mezzi tra i 30 e i 40 anni (20,6%) con quasi la metà del parco che supera i 20 anni», è il dato per gli autobus. Le rilevazioni dei mezzi ‘giovani’, di conseguenza, registrano valori decisamente più bassi. L’Osservatorio riporta per Livorno un 13,7% di bus che non superano i 5 anni, di cui solo l’1,3% appartenenti alla fascia dei giovanissimi (0-1).

«Invertiremo presto il segno di questa statistica» ha fatto sapere a La Nazione/Il Telegrafo Giovanna Cepparello, assessora alla Mobilità, commentando quanto emerso dallo studio Continental. «Una inversione che sarà possibile - ha aggiunto, sul punto - grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune pari a 13 milioni di euro per l’acquisto di bus elettrici di nuovissima generazione».