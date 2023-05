Autobus si schianta sulla ringhiera del ponte di Santa Trinita

Livorno, 5 maggio 2023 – Brutto incidente stamani fra le 8,30 e le 8,45 all’inizio del ponte di Santa Trinita, al porto. Un autobus non di linea, di quelli che portano i passeggeri delle navi, è finito contro la ringhiera del ponte.

A bordo del mezzo per fortuna non c’era nessuno, né vi sono stati feriti lungo la strada in seguito all’impatto, ma la paura per automobilisti e scooteristi che stavano transitando è stata grande.

Traffico a lungo bloccato per consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi: dinamica e cause dell’incidente sono in fase di ricostruzione.