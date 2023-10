Autofficina abusiva e rifiuti smaltiti in modo irregolare: scatta la denuncia

Livorno, 12 ottobre 2023 – I carabinieri forestali di Montenero hanno sanzionato e denunciato un 38enne per esercizio abusivo dell’attività di riparatore meccanico e gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non.

I militari hanno effettuato un accesso in un capannone di Collesalvetti dove l’uomo, in abiti da lavoro, stava effettuando una riparazione a un autoveicolo. Alla richiesta dei militari, l’uomo non è stato in grado di esibire le autorizzazioni relative all'attività che stava esercitando. Constatata l’assenza della necessaria comunicazione alla Camera di Commercio e dei titoli autorizzativi prescritti per l’attività di autoriparatore, gli è stata contestata la sanzione amministrativa di 5.164 euro prevista dalla normativa di settore.

Nei locali adibiti a officina sono state rinvenute numerose parti meccaniche e pezzi di ricambio, per i quali l’interessato non è stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante la provenienza, nonché varie attrezzature e strumentazioni da lavoro.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. I militari, nel corso del controllo, hanno verificato che l’uomo gestiva, nonostante fosse privo delle autorizzazioni, rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui olii motore esausti, parti di veicoli e motori, veicoli e pneumatici fuori uso ed hanno pertanto proceduto a denunciarlo.