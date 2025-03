Autoparco del Faldo: bloccato per sciopero

Livorno, 10 marzo 20215 – La Fit Cisl e la Uil Trasporti, insieme ai lavoratori Hc Log (che lavorano in appalto per Autotrade Logistics), hanno proclamato lo sciopero e il blocco dell’autoparco Il Faldo per oggi e domani.

L’appalto per Hc Log sta per scadere (entro fine marzo) e al momento non si sa chi subentrerà. Sono 67 i dipendenti di Hc Log.

“Allo stesso tempo Hc Log lamenta mancati pagamenti da Autotrade perciò sta facendo già ricorso al Fis (Fondo di integrazione slariale). – segnalano i sindacati – La prospettiva non è rosea e questo preoccupa molto i lavoratori e le organizzazioni saindacali”.

“Lo stato di agitazione non terminerà finché la società subentrante ad Hc Log, non darà risposte chiare sulle garanzie occupazionali e sulle condizioni di lavoro. – annunciano Uliano Bardini (Fit Cisl) e Massimo Marino (Uil Trasporti) – La strategia di precarizzazione e peggioramento contrattuale, già vista al piazzale Bertani di Livorno, non sarà accettata. Nessuna agenzia interinale, nessun peggioramento economico e nessun posto di lavoro perso, questi sono i punti fermi della nostra battaglia”.

Infatti c’è il timore che parte dei 67 lavoratori Hc Log perdano il posto e altri vengano trasferiti altrove.

Bardini e Marino aggiungono: “Il porto di Livorno è un nodo strategico per il traffico automotive europeo e il lavoro non manca. Per questo la Fit Cisl insieme alla Uiltrasporti. con l’auspicio di un fronte unito con la Filt Cgil, si opporrano a qualsiasi tentativo di smantellamento dei diritti acquisiti dai lavoratori”.

M.D.