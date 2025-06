Autorità Portuale, Gariglio si presenta: “Lavoro di squadra e condivisione, ecco i nostri principi”

Livorno, 17 giugno 2025 – Il neo commissario dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, ha fatto il suo esordio a Livorno dove nella sede dell'authority ha incontrato oggi la stampa. In attesa della formalizzazione del suo incarico a presidente ha ringraziato il ministro dei trasporti Matteo Salvini e il sottosegretario Edoardo Rixi per averne proposto la candidatura alle commissioni competenti.

Lavoro di squadra e condivisione delle questioni saranno al centro della sua azione al vertice dell'authority livornese, nel segno di una continuità amministrativa che come ha sottolineato, dovrà portare in fondo in tempi brevi la Darsena Europa e ha molta carne al fuoco segno del lavoro fatto dal presidente uscente Luciano Guerrieri.

"Credo di essere un privilegiato - ha detto Gariglio - per essere stato designato in questa autorità di sistema, una delle autorità più importanti con porti di assoluta eccellenza, con una struttura e personale le cui competenze sono riconosciute all'esterno in maniera palese, e c'è tantissima carne al fuoco: tante opere che sono state progettate, che sono in itinere e quindi c'è tantissimo da fare, una grande potenzialità in un grande territorio".

Uno dei primi atti da commissario sarà quello di concludere il percorso per la nomina dei componenti del nuovo comitato di gestione, che è ufficialmente scaduto lo scorso 30 aprile. "La priorità - ha aggiunto - è dare continuità a tutto ciò che è stato attuato: come Darsena Europa, la seconda opera infrastrutturale portuale in Italia in costruzione, e la cosa più importante è che l'opera si realizzi nel tempo più breve possibile, poi c'è una grande opportunità che si sta per concretizzare nel porto di Piombino con una ripartenza industriale che può dare finalmente una risposta in termini di occupazione, ci sono le isole che hanno grandissima potenzialità turistica sui cui possiamo intervenire garantendo collegamenti, accosti e fruibilità dei porti. Noi lavoriamo al servizio delle comunità. Lo sviluppo dei traffici a cui deve tendere l'Autorità di sistema è per il servizio delle persone e delle comunità".