Autorità Portuali, nomine in attesa. Le cariche solo a settembre

Si allungano i tempi per la nomina ufficiale dei presidenti delle Autorità Portuali. A Livorno (che comprende Piombino ed Elba), già da oltre un mese c’è l’accordo tra Ministero e Regione sul nome di Davide Gariglio, ma per l’insediamento effettivo occorre il passaggio formale in commissione parlamentare. Ed è qui che il meccanismo si è inceppato. Non tanto per Livorno, quanto per altre nomine relative ad altre realtà portuali dove ci sono posizioni diverse all’interno della maggioranza di Governo, in particolare tra Lega e Fratelli d’Italia. Così si rischia di arrivare a metà luglio quando scade la presidenza della Port Authority di Palermo, e forse anche a settembre per l’effettiva entrata in vigore.

"Procederemo quando tutte le candidature saranno convalidate, per avere un quadro chiaro. Il calendario parlamentare ci sta impegnando molto ma, finite le audizioni, procederemo rapidamente". Così il presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda in una dichiarazione a ’Il Piccolo’ di Trieste. Deidda, di Fratelli d’Italia, ha poi specificato: "Secondo me arriveremo con le calendarizzazioni e le votazioni quando toccherà anche a Venezia e Palermo".

Restano perciò ’tra color che son sospesi’ il livornese Matteo Paroli per Genova, Davide Gariglio per Livorno, Antonio Gurrieri per Trieste, Francesco Benevolo a Ravenna, Francesco Mastro per Bari e Francesco Rizzo per Messina. Nel caso in cui si attenda la scadenza della Port Authority di Palermo (13 luglio), i tempi sono pericolosamente al limite della pausa d’agosto, perché l’ultima nomina arriverà a metà luglio e poi dovranno seguire le audizioni e il voto parlamentare.

Alla fine i presidenti entrerebbero in carica fra fine settembre e ottobre. E’ vero che in tutti i porti in cui sono scaditi i presidenti, sono stati nominati dei commissari per il disbrigo delle normali attività, ma è chiaro che siamo in una situazione di stallo.

A Livorno il commissario della Port Authority è Luciano Guerrieri il quale praticamente sta proseguendo il suo incarico da presidente. E Guerrieri è anche commissario per i cantieri della Darsena Europa. Questo pone Livorno in una condizione di relativa tranquillità perché Guerrieri è persona esperta e in grado di seguire i dossier e tutte le varie questioni, in un momento tra l’altro molto delicato, con tutte le vicende aperte a causa dei dazi e difficoltà internazionali. Ma da un certo punto di vista, è veramente bizzarro nominare nuovi presidenti delle Autorità Portuali e poi farli entrare in carica mesi dopo. In linea teorica ci potrebbe essere anche una doluzione diversa: passato un mese dall’intesa sul nome data dalla Regione competente, la legge prevede che il ministero possa procedere alla nomina anche senza il parere delle commissioni, ma è difficile che si infranga una prassi consolidata. Come è difficile indicare nuovi commissari i presidenti nominati, che equivale in soldoni, a scavalcare le commissioni parlamentari.

Luca Filippi