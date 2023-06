Autotreno si ribalta sull’Aurelia: tanta paura ma nessun ferito / Foto

Livorno, 19 giugno 20230 – Tanta paura ma per fortuna nessun ferito in un incidente accaduto intorno alle ore 18 di oggi sull’Aurelia, all’altezza del semaforo successivo a quello del cimitero dei Lupi.

L'incidente (Foto Novi)

Un camion che trasportava plastica riciclata e proveniva dal ponte Genova, per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco. Fortuna ha voluto che non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Il conducente dell’autotreno, 38 anni, non è rimasto ferito: è uscito da solo dalla cabina del mezzo. In seguito all’incidente vi sono stati problemi alla circolazione lato uscita-città.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Svs con medico, insieme ai vigili del fuoco che si sono poi occupati della bonifica stradale e la polizia municipale per effettuare i rilievi di legge.