San Vincenzo (Livorno), 9 giugno 2020 - Il 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, ma l'emergenza Covid19 ha fatto sì che i festeggiamenti, i programmi e le iniziative, siano posticipati al prossimo anno. La sezione Avis di San Vincenzo non si è rassegnata. Spiega il presidente Dario Cairo:"Abbiamo realizzato un volantino che verrà consegnato in tutte le case di San Vincenzo in cui oltre a ricordare la data del 14 giugno con lo slogan 'Dona sangue e rendi il mondo un posto più sano', dove si vuole ricordare l'importanza della donazione di sangue e di plasma quale gesto nobile, di grande solidarietà".

Dario Cairo ricorda come, in questo periodo, c'è grave carenza di alcuni gruppi sanguigni, già segnalata dal 'Meteo del sangue' del Centro regionale sangue della Toscana. Qui nasce l'importanza di programmare la donazione nei momenti delicati come lo è stato durante l'emergenza Covid19, in cui tanti donatori hanno risposto «presente». Perciò, dice il presidente della sezione sanvincenzina, «anche noi ringraziamo tutti i nostri donatori, che nei primi mesi di emergenza Covid19 si sono recati al centro trasfusionale per donare sangue e plasma, rispettando tutte le norme previste per l'accesso alla donazione in quel preciso periodo". Cairo invita i donatori a contattare la sezione ai numeri 0565 704008 oppure 349 6252710, o recandosi in sede in piazza Giovanni XXIII presso la casa della salute martedì e mercoledì dalle 10:30 alle 11:30, giovedì dalle 17:30 alle 19 e sabato dalle 10:30 alle 12. I requisiti per donare sono: essere in stato di buona salute generale, avere un'età tra i 18 e i 65 anni e pesare più di 50 kg.

Piero Bientinesi