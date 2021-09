Green Pass obbligatori per i lavoratori delle grandi aziende metalmeccaniche a partire dal 15 ottobre.: nessun problema in provincia di Livorno, dove il numero dei vaccinati è elevato, preoccupa il capoluogo, Livorno, dove invece in molte aziende ci sono ancora numerosi dipendenti senza vaccino. E dopo l’annuncio del decreto i telefoni dei sindacati hanno iniziato a squillare. "Ci chiedono informazioni, ci fanno domande, ma la nostra linea l’abbiamo ribadita più volte anche nelle assemblee, siamo per il...

Green Pass obbligatori per i lavoratori delle grandi aziende metalmeccaniche a partire dal 15 ottobre.: nessun problema in provincia di Livorno, dove il numero dei vaccinati è elevato, preoccupa il capoluogo, Livorno, dove invece in molte aziende ci sono ancora numerosi dipendenti senza vaccino. E dopo l’annuncio del decreto i telefoni dei sindacati hanno iniziato a squillare. "Ci chiedono informazioni, ci fanno domande, ma la nostra linea l’abbiamo ribadita più volte anche nelle assemblee, siamo per il vaccino – ha evidenziato il segretario provinciale della Uilm Lorenzo Fusco – tutto il resto riguarda la sfera politica e sanitaria. Lunedì abbiamo a Roma un consiglio nazionale della Uilm urgente, proprio per decidere come affrontare questi giorni che ci separano dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Nelle grandi aziende di Piombino non riscontriamo problemi, su Livorno invece i dati dei vaccinati sono più bassi e quindi abbiamo registrato un certo malessere". Fra le richieste dei non vaccinati c’è quella di dotarli di tamponi gratuiti, una questione che deve essere certamente decisa a livello politico. Per chi invece intendesse vaccinarsi da domani il camper della Regione Toscana farà sei tappe nella Zona Valli Etrusche. Il progetto ideato dal programma ‘GiovaniSì’ si fermerà a Pieve Santa Luce, Pomaia, Riparbella, Monteverdi, Sassetta e Suvereto. "Dopo le tappa di agosto sulla costa – ha spiegato Donatella Pagliacci, direttore della Zona Distretto Valli Etrusche – il camper regionale torna per andare nei paesi dell’entroterra, agevolare la vaccinazione portandola quasi a domicilio e ricordare come il vaccino sia la sola strada possibile per mettere in sicurezza se stessi, i propri cari e tutta la comunità dai pericoli del Covid19". Le soste del camper avverranno secondo il seguente programma: domani Pieve Santa Luce (via Provinciale) ore 9.30-11, Pomaia (via Falcone) ore 11.30-13, Riparbella (piazza Marconi) ore 14.30-17. Martedì 21 settembre: Monteverdi (via San Martino) ore 9.30-11, Sassetta (Largo Roma) ore 11.30-13, Suvereto (piazza Veneto) ore 14.30-17.30. La somministrazione, fatta con vaccino Pfizer, avviene senza prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi con documento di identità valido, tessera sanitaria e, se possibile, con la modulistica scaricabile sul sito aziendale nella sezione "Come fare per" alla voce "Vaccino Covid19 consenso informato e scheda anamnestica" (httpswww.uslnordovest.toscana.itcome-fare-per6706-vaccino-covid19-consenso-informato-e-scheda-anamnestica) già stampata e compilata.

m. p.