Livorno, 7 novembre 2021 - Una bimba di appena 9 anni mentre stava attraversando il viale Italia con il babbo è stata travolta nel pomeriggio alle 17.45. La piccola è stata investita da un'automobile (al volante c'era una donna) davanti alla Baracchina Rossa.

Sul posto è intervenuta rapidamente l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Ardenza che ha caricato la bimba e l'ha portata al pronto soccorso. Per fortuna la bambina non ha subito traumi gravi. E arrivata in ospedale in codice giallo. Invece il babbo è stato trasportato in ospedale dall'ambulanza della Misericordia di Antignano arrivata con il medico a bordo. Sul luogo del sinistro è arrivata la polizia municipale per i rilievi necessari per ricostruirne l'esatta dinamica del sinistro. Il viale Italia si conferma ancora una volta come una strada pericolosa per i pedoni. Non si è ancora capito però se il babbo con la figlia stessero attraversando fuori dalle strisce pedonali.

M.D.