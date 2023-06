Bagni chiusi e spacciatori, Parco Pertini ostaggio del degrado: “Vogliamo telecamere e polizia municipale”

Livorno, 24 giugno 2023 – Il Parco Pertini (ex Parterre) è una delle mete preferite di genitori e nonni con bambini. Ma la situazione all’interno di questa area verde pubblica presenta alcuni problemi di non poco conto.

Il Coordinamento per la salvaguardia dell’ospedale storico e del Parco Pertini, più le altre famiglie che frequentano l’area, segnalano "la presenza di rifiuti abbandonati, rimossi poi dagli alunni del Liceo Enriques insieme ai volontari di Reset a inizio settimana. L’ex vasca dell’orso “Gigi balla”, poi trasformata in fontana, si è ridotta a un putrido acquitrino dove proliferano le zanzare, nonostante la campagna di disinfestazione fatta fare dal Comune alcune settimana fa. I bagni del Parco Pertini sono chiusi con grate di ferro, una delle quali è stata sfondata”.

Così i frequentatori non hanno a disposizione servizi igienici, per cui "capita che qualcuno – riferiscono i cittadini – si nasconda tra i cespugli per fare i propri bisogni".

Ma perché i bagni sono stati chiusi con le grate? "Perché usati dai tossici – denunciano i cittadini – Non solo: i sanitari dei bagni sono stati rotti, di qui l’ulteriore motivo per sigillare i locali".

Nel Parco Pertini tra le famiglie e i bambini "capitano anche gli spacciatori che, incuranti di essere visti – è l’ulteriore denuncia dei cittadini – si dedicano ai loro loschi traffici a ogni ora del giorno".

Da qui la richiesta pressante del Coordinamento e delle famiglie di "approntare un servizio di pattugliamento della polizia municipale dentro il Parco Pertini e installare telecamere di sorveglianza. Se ne avanzasse qualcuna di quelle messe a Coteto, saremmo stati tutti molto contenti".

Monica Dolciotti