Bagni Lido, se il cliente stagionale non c’è il suo ombrellone viene affittato

Livorno, 2 giugno 2023 – Ai Bagni Lido è stato introdotto un sistema gestionale per la prenotazione giornaliera degli ombrelloni "una novità con risvolti importanti a livello turistico" si legge sulla pagina Facebook.

L’idea è questa: "I titolari degli ombrelloni stagionali potranno comunicare alla segreteria, anche via WhatsApp al numero 366 9010188, i giorni in cui non saranno presenti. La segreteria raccolte le informazioni, metterà a disposizione gli ombrelloni non occupati in quei giorni a eventuali clienti esterni, riconoscendo dei bonus ai titolari dell’abbonamento stagionale, che verranno accumulati e potranno essere sfruttati secondo modalità che comunicheremo".

Il titolare dei Lido Riccardo Ganni conclude: "Ci stavamo pensando da anni e ora siamo riusciti a realizzare il progetto in via sperimentale, ma in futuro sarà centrale per noi per dare a tutti la possibilità di godersi il nostro mare. Ringrazio il Comune di Livorno e Fondazione Lem per aver creduto in questo progetto".