Livorno, 26 maggio 2020 - Clienti in coda ieri ai bagni Pancaldi Acquaviva, Fiume e Lido per prendere informazioni e prenotare il posto al sole per la stagione nell’era del coronavirus. Ai Pancaldi posto per tutti ma senza ombrelloni, ai Lido abbonamenti con l’uso di ombrelloni e sdraio a giorni alterni. Ai Fiume sempre tutto da definite.

All’ingresso dei Pancaldi Acquaviva troviamo Martina Capodicasa, responsabile comunicazione marketing. "Potremo aprire la campagna abbonamenti solo la prossima settimana quando i clienti sapranno quali servizi offriremo e quando avremo il dispositivo elettronico per registrare le persone come prescrive la normativa".

Prosegue: "Garantiremo ristorante e bar. Per permettere a tutti i clienti abituali di non perdere il posto avranno la possibilità di usufruire di lettini o sdraio senza ombrellone. Per compensare saranno installati gazebo bianchi per l’ombra. Altrimenti avremmo perso il 50 % dei posti". Numero chiuso poi per la piscina. Saranno organizzati corsi di pilates, yoga e altre attività, rispettando sempre il distanziamento. In coda per avere informazioni troviamo Erberto Schiavone. "Sono cliente da 40 anni con la famiglia. Prenotare il posto senza ombrellone è problematico per noi, per cui pensiamo di rinunciare a patto che l’anno prossimo ci confermino l’abbonamento. Così torneremo sugli scogli, mai opteremmo per la sabbia di Tirrenia".

Altri clienti ci mostrano il listino prezzi 2019 e 2020 dove però si notano alcuni aumenti: lettino stagionale nel 2019 costava 270 euro, per la stagione 2020 costerà 300 euro. Ai Bagni Lido invece erano in corso le prenotazioni con conferma entro il 30 maggio: prezzi scontati dal 25 al 30% sui servizi e ombrelloni disponibili a giorni alterni con un lettino, o una sdraio al costo di 500 euro invece che 1050 per la stagione. Ingresso stagionale per adulto 140 euro invece di 180 e a giorni alterni 90 euro. Ai Lido abbiamo avvicinato Scilla Camici cliente da 35 anni. "Rinuncerò. L’opzione giorni alterni non va bene per me. Oltretutto non prenotando perderò il posto nel 2021". Il gestore Riccardo Ganni spiega: "Per le norme covid da 400 ombrelloni siamo passati 190 per cui l’idea dei giorni alterni era l’unica possibile che i clienti stanno valutando"..

Infine ai Bagni Fiume della famiglia Neri situazione ancora incerta e folla dei clienti all’ingresso in ansia. Troviamo Anna Bagordo con l’amica Rossana Giani. "Frequento i Fiume da 50 anni. Spero riapra. Alla mia età non posso andare sul Romito". Rossana Giani ricorda: "Da 58 anni passo l’estate ai Fiume. Qui ho conosciuto mio marito e mia figlia suo marito. Fiume per sempre".