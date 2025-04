“L’Elba perde lo storico bagno Barbatoja” I gestori non si spiegano la demolizione

Campo nell’Elba, 22 aprile 2025 – “Con la cessazione dei Bagni Barbatoja imposta nel 2021 dal Comune di Campo nell’Elba e confermata l’altro giorno dal Consiglio di Stato, l’Elba perde una delle sue perle turistiche”.

Così la famiglia Martinenghi che spiega di aver avviato la demolizione del complesso balneare per circa 4500 metri quadrati in una delle zone più belle dell’Elba, la spoiaggia di Fetovaia. La chiusura, informa sempre la famiglia Martinenghi – “è stata imposta perchè il Comune ha ritenuto che i pergolati in legno di castagno precari e smontabili posati nel 2019 in concessione e nei retrostanti parcheggi di proprietà con CIL ai sensi art. 137 LRT 65/2014 (che non richiede licenza edilizia) e progetto di riqualificazione autorizzato nel 2017 da tutti gli Enti competenti, siano costruzioni edilizie abusive da demolire. Per questo motivo il Comune ha dichiarato la decadenza delle concessioni per stabilimento balneare (ai sensi art. 47 cod. nav.)”.

Impugnati dalla Barbatoja i provvedimenti, “il Ctu del Genio civile di Grosseto nominato dal Tar nel 2021 ha confermato che i manufatti sono irrilevanti e facilmente amovibili e dunque conformi. Tuttavia il giudice ha ignorato la Ctu del Genio civile e dato ragione al Comune. Impugnata la sentenza TAR, nel 2022 il Genio civile di Livorno ha rilasciato autorizzazione idraulica che ha ribadito la conformità edilizia e idraulica dello stabilimento balneare ai sensi delle citate norme; ma dopo il TAR anche il Consiglio di Stato nel 2024 non ha tenuto conto nè della Ctu nè dell’Autorizzazione del Genio civile e ha dato ragione al Comune. La scorsa estate nuova ordinanza di demolizione confermata dal Tar, ma poi sospesa dal Consiglio di Stato. Infine le sentenze di oggi che ci hanno colto di sorpresa”. Restano aperti lo storico ristorante-pizzeria Barbatoja a 50 metri dalla spiaggia, i parcheggi prenotabili dal sito “barbatoja.it” e le case vacanza.