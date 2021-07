Marina di Campo (Isola d'Elba), 21 luglio 2021 - Paura per una bambina di nove mesi in vacanza con la famiglia all'Isola d'Elba. La piccola è infatti caduta dal seggiolone battendo violentemente la faccia. Momenti di panico per la famiglia, originaria di Roma, che ha immediatamente allertato il 118.

Il seggiolone da cui è caduta la bambina è di quelli che si ancorano al tavolo, rimuovibili. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Marina di Campo insieme al medico di turno. La situazione ha portato i medici a chiedere l'intervento dell'elicottero Pegaso 2, alzatosi in volo da Grosseto ed atterrato all'aeroporto di Marina di Campo.

I primi accertamenti effettuati sul posto hanno escluso particolari conseguenze per la piccola le cui condizioni di salute erano presto migliorate. In via precauzionale è stato comunque deciso di trasferirla all'ospedale di Grosseto per tenerla in osservazione e sottoporla a tutti gli accertamenti del caso.