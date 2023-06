Bandiera a mezz’asta per la morte di Berlusconi, è polemica a Livorno

Livorno, 15 giugno 2023 – Bandiere a mezz’asta ieri anche a Livorno, già dalla mattina, per la giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo per la celebrazione dei funerali di Stato per il presidente Silvio Berlusconi, scomparso martedì dopo una lunga malattia.

Il consigliere comunale Carlo Ghiozzi della Lega, quando ieri mattina è arrivato in piazza del Comune, si è guardato intorno e ha notato che "tutti gli edifici pubblici dalla Provincia alla Banca d’Italia, dalla Questura alla Camera di Commercio, esponevano le bandiere a mezz’asta". L’unico palazzo "senza la sede del Municipio".

Così Ghiozzi ha rilanciato le immagini degli edifici uno a uno sulla sua pagina Facebook: "Lutto nazionale. Nessuna bandiera a mezz’asta a Palazzo Civico in piazza del Municipio; addirittura spariscono! Il sindaco sanzionabile fino a 3 anni di galera!".

Il post di Ghiozzi ha creato scompiglio e irritazione in città. Lo ha visto anche il sindaco Salvetti che a quel punto "ha ritenuto opportuno informare me, quale rappresentante di Forza Italia a Livorno – testimonia Elisa Amato, coordinatrice comunale del partito – che la bandiera a mezz’asta sarebbe stata issata durante la celebrazione del funerale, e non prima. Questo perché in caso di allerta meteo, quale quella prevista per oggi (ieri, ndr) per prassi consolidata non viene mai esposta per motivi di sicurezza sulla facciata del Municipio".

Infatti poco prima che prendesse il via la cerimonia funebre al Duomo di Milano, nel pomeriggio di ieri, la bandiera tricolore a mezz’asta è apparsa anche sulla facciata di Palazzo Civico di Livorno.

Monica Dolciotti