Dopo la raffica di furti ai danni di negozi e un distributore di carburanti nella tarda serata di sabato e le prime ore di domenica tra piazza Attias e via Marradi, altri due furti con spaccata sono stati compiuti ai danni di due esercizi commerciali dopo le 22.30 sempre sabato e domenica alle 22 all’edicola di Stagno...

Dopo la raffica di furti ai danni di negozi e un distributore di carburanti nella tarda serata di sabato e le prime ore di domenica tra piazza Attias e via Marradi, altri due furti con spaccata sono stati compiuti ai danni di due esercizi commerciali dopo le 22.30 sempre sabato e domenica alle 22 all’edicola di Stagno sull’Aurelia (è stato rubato il fondo cassa). Al Bar Gambrinus in via De Larderel "è la dodicesima ‘spaccata’ in dieci anni. - racconta Enza Ciacio (foto) la titolare - È scattato l’allarme sabato alle 22.30 e la telecamera di sorveglianza ha ripreso il ladro vestito di bianco, pantaloni e felpa con il cappuccio calato sulla testa. Sono intervenuti i carabinieri. Forse il ladro con il coperchiop di un tombino ha spaccato la vetrata. Ha preso 300 euro dalla cassa". Poco dopo e con la stessa tecnica forse il medesimo ladro ha distrutto la porta antisfondamento del negozio Massima Curvatura in via Mentana. Racconta il titolare Alessandro Quercioli: "Non solo ci è stata spaccata la vetrata, ma è stato devastato il negozio. È stava divelta la cassa da dove sono spariti 200 euro e ci hanno rubato 200 cd con videogiochi della play station. Il sistema di video sorveglianza ha ripreso il ladro vestito di bianco con il cappuccio calato che svuota in un borsone un cassetto dove avevamo riposto i cd. Certo noi negozianti già provati dall’emergenza covid, ora dai ladri. Aiutateci". Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri. Un testimone (straniero) ha visto il ladro all’opera e ha allertato le forze dell’ordine. Nonostante questo il malvivente ha portato a termine il ‘lavoro’.

M.D.