Baracchine, via al cantiere. Lungomare, inizia la demolizione

Livorno, 11 marzo 2025 – Ieri mattina è stato aperto il cantiere per la demolizione delle baracchine sul viale Italia davanti all’Acquario (baracchine 7 e 8). L’intervento dal costo di 600 mila euro, è stato finanziato con la variazione di bilancio del 27 settembre 2024. Meteo permettendo oggi dovrebbe prendere il via la demolizione vera e propria.

Si prevede inoltre il rifacimento della piazza, la messa in sicurezza e il packaging delle altre strutture dove non sono presenti attività commerciali (fase 1A) e la modifica dell’accesso dal viale Italia verso i bagni Tirreno (fase 1B). Quest’ultimo intervento sarà realizzato in autunno allo scopo di non interferire con lo svolgimento della stagione balneare.

Si prevede che tutto questo intervento si possa concludere (quello classificato come fase 1A), salvo imprevisti, prima dall’apertura della Biennale del Mare e dell’Acqua prevista per il 14 maggio.

“Ci siamo. Ci sono ora tutte le condizioni per dare un spinta decisiva al completamento della riqualificazione dei questo tratto del lungomare livornese. – commenta con entusiamo l’assessore ai lavori pubblici del Comune Federico Mirabelli – Abbiamo una strategia urbanistica contenuta nel masterplan per le Baracchine del Viale Italia e risorse certe in bilancio per finanziare lo smontaggio delle restanti strutture e per la progrettazione delle nuove baracchine (una in ogni piazza)”.

La demolizione (nel 2021) della prima baracchina del viale Italia (la numero 3) lato Bellana e Scoglio della Regina. Fu abbattuta per lo stato di degrado in cui si trovava. Quest’area del lungomare è poi stata interamente riqualificata e inaugurata nell’agosto 2022. Fu il primo passo per il progetto di restyling del lungomare.

M.D.