Baratti, il parcheggio è dimezzato. Si prospetta un’estate difficile

Piombino (Livorno), 2 giugno 2025 – Svaniti a Baratti, zona porticciolo, una sessantina di posti auto fra gratuiti e a pagamento. Dopo la pedonalizzazione dell’area che ha fatto sparire una trentina di posti gratuiti, - anche gli unici gratis dietro al porto sono stati acquistati dalla proprietà del residence che li ha riservati ai propri ospiti – sono poi scomparsi altri parcheggi a pagamento, sempre dietro al porto, che sono serviti per allargare la strada e farla doppio senso; bene nel primo fine settimana di giugno in tanti hanno trovato un’altra ‘sorpresa’: dimezzato o quasi, il parcheggio della Fontina. Catena e chiave riservata agli operatori del porto e del bar.

Una situazione che ha sollevato molte polemiche, e che delinea se possibile uno scenario abbastanza chiaro: ridurre la presenza delle auto nel Golfo e di conseguenza creare le condizioni per una progressiva scomparsa dei turisti e diportisti, soprattutto di quelli con imbarcazioni più piccole. E le eventuali ripercussioni sulle attività turistiche, in termini di minori afflussi, sono tutte da valutare. Già qualche anno fa c’era stata la perdita del grande parcheggio gratuito alle spalle del porto turistico: si trattava di un’area privata concessa ad uso pubblico per la quale erano scaduti i termini e il Comune aveva in cambio ottenuto la sosta gratuita al Reciso vicino Populonia, praticamente all’inizio del sentiero che porta a Buca delle Fate da una parte e San Quirico dall’altra.

Alla fine nell’arco di pochi anni si sono drasticamente ridotti i posti auto a Baratti. E certamente è vero che la pressione sul Golfo è alta, ma in questo modo a subire una limitazione oggettiva di accesso alle spiagge sono soprattutto le fasce del turismo più popolare. Senza contare il fatto che praticamente orfa nell’ara del Golfo di Baratti non ci sono più parcheggi gratuiti, quando invece dovrebbe essere garantita almeno una piccola percentuale.