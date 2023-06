Barca di dieci metri affonda nel porto di Rio Marina

Isola d’Elba (Livorno), 16 giugno 2023 – Intervento della Guardia costiera ieri, 15 giugno, a seguito dell'affondamento di una motobarca affondata nello specchio acqueo del porto di Rio Marina, all'Isola d'Elba (Livorno). Il natante, utilizzato come unità di appoggio per le immersioni subacquee di una ditta del luogo, è affondato nel giro di poco tempo a causa, si presume spiegano dalla Capitaneria, di una infiltrazione d'acqua dei sistemi di scarico del motore.

I militari della Guardia costiera di Rio Marina si sono subito attivati, si spiega, per la messa in sicurezza dell'area portuale e dell'imbarcazione coinvolgendo diversi operatori portuali. La motobarca, lunga circa 10 metri, è stata riportata in galleggiamento con l'ausilio di palloni idrostatici nonché l'utilizzo di una pompa a esaurimento. L'area interessata dal sinistro è stata inoltre delimitata utilizzando panne galleggianti, al fine di contenere eventuali versamenti in mare di idrocarburi. Le operazioni di recupero si sono concluse rapidamente nel tardo pomeriggio di ieri senza conseguenze per le infrastrutture portuali e per l'ambiente marino e costiero, si spiega dalla Capitaneria.