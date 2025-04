Barca affonda, salvati in extremis. Intervento al largo dell’Isola d’Elba

Rio MArina (Isola d’Elba), 7 aprile 2025 – Erano arrivati nel loro piccolo Eden a inaugurare la stagione. Riaprire la casa dopo l’inverno, assaporare le consuete abitudini, farsi un giretto in barca. Ma qualcosa è andato storto e per poco non ci rimettevano le penne. Protagonisti una coppia di origine laziale sulla sessantina habitué di Rio Marina.

I due, moglie e marito, sono stati tratti in salvo dai ragazzi della Rio Marina Service a 4 miglia dalla costa. Un recupero in extremis, appena in tempo prima che la loro barca ormai alla deriva si inabissasse a 70 metri profondità.

Ecco com’è andata. Ieri mattina, una bella domenica di sole, moglie e marito hanno deciso di prendere l’imbarcazione che tenevano in porto a Rio Marina – un semicabinato di circa 8 metri con 2 motori, dotato di una gru per il trasbordo dell’uomo, affetto da disabilità - e andare a farsi un giro. Ma a circa 4 miglia dalla costa i motori si sono spenti. Alzando il gavone si sono accorti che stavano imbarcando acqua e hanno immediatamente allertato la Rio Marina Service per chiedere aiuto.

Per fortuna i ragazzi della società che gestisce l’approdo turistico (Pier Giorgio Ricci e Massimo Gori) si sono immediatamente attivati con un’imbarcazione di diporto e li hanno salvati. Giusto in tempo prima che la barca restasse inghiottita e sprofondasse a 70 metri di profondità. Le operazioni di salvataggio sono state molto complesse sia per le condizioni meteo sfavorevoli del mare e del vento, sia per la difficoltà di trasferire la persona disabile. Allertata anche la Guardia Costiera di Portoferraio che è giunta sul posto e ha effettuato dei giri di perlustrazione. A soccorrere e dare ristoro alla coppia molto provata e spaventata dalla brutta avventura, sono stati volontari della Protezione Civile di Rio Marina. Fortunatamente tutto si è concluso bene. Si occuperà adesso la Guardia costiera di monitorare il rischio di inquinamento in mare.