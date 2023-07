Barca di 16 metri rischia di affondare al largo di Cecina

Cecina (Livorno), 13 luglio 2023 – Erano partiti da Marciana Marina, all’Isola d’elba, diretti alla Spezia, a bordo di un’imbarcazione di 16 metri: arrivati a circa 12 miglia al largo di Cecina però le due cinquantenni a bordo, un uomo e una donna residenti nelle province di Bergamo e Venezia, hanno notato che la barca sembrava più pesante, rallentava e sembrava “appoppata”, cioè pendente verso la poppa. E’ stato in quel momento che l’uomo è sceso sottocoperta e si è accorto della copiosa infiltrazione di acqua dall’asse dell’elica.

Una volta ricevuto il mayday, la motovedetta CP 867 della Capitanertia di Porto di Livorno è partita in direzione dello yacht e dal porto di Cecina faceva rotta verso l’imbarcazione anche il battello veloce GC B60. Contemporaneamente la sala operativa di Livorno ha ordinato a un vicino peschereccio di dirigersi in zona. Ai due diportisti è stato suggerito di fare rotta verso la costa, indossare i giubbotti e approntare la zattera di salvataggio.

I due diportisti erano piuttosto spaventati perché si erano resi conto che probabilmente l’imbarcazione non ce l’avrebbe fatta a raggiungere il porto di Cecina perché il livello dell’acqua imbarcata si stava velocemente innalzando. Per fortuna la motovedetta era intanto arrivata sul posto. La barca è stata così portata a Cecina, dove è stata presa a rimorchio dagli ormeggiatori, imbracata e alata da una ditta specializzata. Tutti i soccorsi sono stati coordinati dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Livorno, e grazie al tempestivo ed immediato intervento dei due mezzi navali intervenuti (CP 867 e GC B60) si è scongiurato il peggio e le persone sono state portate in salvo.

La Guardia Costiera raccomanda di verificare sempre prima di intraprendere la navigazione il buon funzionamento degli apparati e delle dotazioni di bordo e ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530 e il numero unico di emergenza 112.