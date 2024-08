Capraia (Livorno), 15 agosto 2024 - Un incendio ancora in corso sta distruggendo una barca a vela francese di circa 10 metri a sud dell'isola Capraia. Salve le persone a bordo. L'allarme è stato lanciato alla Guardia costiera che ha dirottato una nave, in transito nelle vicinanze, sul luogo del rogo per trarre in salvo l'equipaggio.

Sei le persone a bordo. Oltre alla Capitaneria di porto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio.