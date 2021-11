Simone Sardone (foto) ha potuto riprendere a lavorare: la sua barca non è più bloccata dal pignoramento. E per un pescatore professionista è già molto, ma resta il problema dell’ormeggio. "Ora ho di nuovo la barca, il Nirosi 2 di 14 metri – spiega Sardone, 44 anni – ma non ho ancora un posto al porto Marina di Rosignano. Vorrei avere tempi...

Simone Sardone (foto) ha potuto riprendere a lavorare: la sua barca non è più bloccata dal pignoramento. E per un pescatore professionista è già molto, ma resta il problema dell’ormeggio. "Ora ho di nuovo la barca, il Nirosi 2 di 14 metri – spiega Sardone, 44 anni – ma non ho ancora un posto al porto Marina di Rosignano. Vorrei avere tempi certi. Per adesso mi sono spostato a San Vincenzo, in inverno il lavoro si sposta più verso sud, Baratti, Follonica, e quindi mi fermo al porto di San Vincenzo dove pagando una quota si può tranquillamente stare. Ma vorrei a partire da marzo, tornare a Rosignano con la mia imbarcazione". Il sindaco Donati, continua Sardone "mi ha detto che ci sta lavorando, che sta parlando con il Marina Cala De’ Medici, ma sono anni che va avanti questa storia. Per riprendere la barca che era stata pignorata ho dovuto mettere l’avvocato, aprire una fideiussione per lavorare. A me quel posto serve per lavorare non per andare a fare un giro. Vivo di pesca e mi sembra assurdo che questa situazione non trovi una fine. Il porto di Rosignano è l’unico in tutta la costa che non fa rientrare nessuna motobarca peschereccio. E anche gli altri porti sono turistici, vedi Salivoli, San Vincenzo. La vicenda è arrivata anche in parlamento".

Il problema di Sardone viene da lontano, da quando nel 2013 con il cambio di gestione del Marina Cala de’Medici fu detto a Sardone e ad altri tre armatori di sospendere il pagamento dei 200 euro mensili per l’ormeggio. "Dopo tre anni ci è arrivata la botta - ricorda Sardone – mi hanno chiesto 36mila euro che ora sono lievitati a 44mila per l’ormeggio. Prezzi che valgono per chi ha un’imbarcazione ai fini turistici. Non certo per chi, come me, ci lavora. Da allora è iniziato il calvario".