Basket e solidarietà con il “Derby delle stelle(tte)”, un’altra occasione per esaltare l’immenso cuore di Livorno

Livorno, 3 marzo 2023 – Una grande festa di sport a Livorno e per Livorno. Non poteva essere altrimenti, del resto. Ben 4.551 biglietti venduti per il “Derby delle Stelle(tte)” al Modigliani Forum, un bellissimo evento di sport all’insegna della solidarietà e di tutti quei valori che fanno davvero grandi le persone: la fratellanza, l’amicizia, il sano agonismo, la voglia di divertirsi insieme. Tutto ciò che fa solidarietà. E in questo, lo sappiamo, Livorno vince sempre. “Il Telegrafo Livorno” non ha voluto mancare ed è qui per documentare la serata con le bellissime foto dei nostri Novi.

Il ricavato dell’evento è interamente devoluto a una rete di associazioni che vanno sotto il nome di "In cammino con noi". Autismo Livorno, Associazione Italiana Persone Down, Volare Senz’Ali sono le vere protagoniste della serata che ha portato sul parquet i due gioielli sportivi della nostra città: la Libertas e la Pielle. I giocatori professionisti del basket si uniranno agli atleti dell’Accademia Navale.

Claudio Marmugi e Stefano Santomauro, artisti livornesi doc, accompagneranno la serata. Poi si esibirà la Fanfara dell’Accademia Navale. Protagonisti della serata gli atleti della Toscana Disabili Sport. Il grande cuore di Livorno è anche questo, possiamo dirlo con grande orgoglio.