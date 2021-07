"Basta andare a Roma a fare passerelle elettorali e gite fuori porta. Le iniziative vanno fatte a Piombino e devono essere forti, come blocchi stradali e delle portinerie, come abbiamo proposto anche nelle assemblee. Farle a Piombino favorirebbe anche la partecipazione dei lavoratori". Ad...

"Basta andare a Roma a fare passerelle elettorali e gite fuori porta. Le iniziative vanno fatte a Piombino e devono essere forti, come blocchi stradali e delle portinerie, come abbiamo proposto anche nelle assemblee. Farle a Piombino favorirebbe anche la partecipazione dei lavoratori". Ad affermarlo è la segreteria provinciale dell’Ugl Metalmeccanici annunciando che "oggi non sarà e a Roma alla manifestazione promossa da Fim, Fiom e Uilm al Ministero dello sviluppo economico in quella che considera "un’ennesima passerella ad uso e consumo di qualche politico che la userà per farsi bello sulla nostra pelle". "Non è Piombino che deve andare a Roma – sostiene Uglm – ma deve essere Roma a dover venire a Piombino. E questo può avvenire solo con importanti e forti iniziative, a costo di creare anche disagi alla città. Abbiamo sempre sostenuto che l’unica strada percorribile è quella di unire le forze per portare la vertenza Piombino alla ribaltata nazionale. In questi mesi Uglm ha fatto ripetuti appelli all’unità, alla convergenza , alla assunzione di responsabilità. "Abbiamo partecipato ad ogni iniziativa, al Presidio davanti alla portineria centrale, al Presidio in Piazza Cappelletti, alla manifestazione davanti al Comune. Riteniamo che si può uscire da questa drammatica situazione. Alcuni preferiscono andare per conto proprio, da soli e senza confrontarsi con nessuno. Si decide di andare a Roma senza confrontarsi con altre realtà sindacali, senza coinvolgere la città nella mobilitazione".