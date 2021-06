"Le carenze sul fronte sanitario all’Elba sono gravi. Chiediamo un ritorno celere a quella normalità che la pandemia, molti mesi fa, ha quasi azzerato". La richiesta porta la firma del coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Massimo Mallegni, del capogruppo in consiglio regionale Marco Stella, del...

"Le carenze sul fronte sanitario all’Elba sono gravi. Chiediamo un ritorno celere a quella normalità che la pandemia, molti mesi fa, ha quasi azzerato". La richiesta porta la firma del coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Massimo Mallegni, del capogruppo in consiglio regionale Marco Stella, del coordinatore elbano del partito Adalberto Bertucci e della coordinatrice provinciale Chiara Tenerini ed arriva dopo l’ultima visita del senatore Mallegni sull’isola nella quale ha incontrato, tra gli altri, il portavoce del comitato ‘Elba Salute’ Francesco Semeraro. Gli ‘azzurri’ si rivolgono in particolare ai sindaci elbani, chiedendo loro - dopo aver sottolineato come "la stragrande maggioranza degli elbani, se vogliono curarsi o fare una visita specialistica o un esame radiologico deve andare a pagamento e chi non ha i soldi per farlo non si cura" - di far "tornare alla normalità gli esami diagnostici, le radiografie e le visite ambulatoriali" "Se un cittadino va al Cup per prenotare una visita cardiologica, una visita oculistica, una visita dall’ematologo o un esame radiologico - aggiungono gli esponenti di Forza Italia - si sente dire che è impossibile prenotarsi perché le agende di prenotazione sono chiuse. Inutile chiedere quando riaprono e come fare per prenotarsi anche per i mesi a venire. Crediamo opportuno ripensare e riorganizzare un ritorno alla normalità ambulatoriale dopo il Covid. Lo chiedono tutti coloro che che in questi mesi hanno trovato enormi difficoltà nella cura, nella prevenzione e nei servizi essenziali a cui si ha diritto".