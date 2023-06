Beach volley e spiaggia per cani: a San Vincenzo scoppia la polemica

San Vincenzo (Livorno), 11 giugno 2023 – «Due campi da beach volley proprio accanto alla Dog Beach. Premessa: avevano con loro tutte le autorizzazioni necessarie per una manifestazione a tema “ecosostenibilità”.

A partire da quel momento in poi si è verificato un crescente disagio cinofilo, con la violazione di tutte regole basilari volte a evitare stress, sovraeccitazione e, infine, anche aggressività».

Così i titolari della concessione della spiaggia per cani a San Vincenzo.

«Resto basito dalle affermazioni uscite dai gestori della dog beach – afferma il sindaco Paolo Riccucci – pare che si voglia far intendere che l’amministrazione comunale metta eventi accanto alla concessione senza preoccuparsi della salute dei cani e senza interesse per il servizio offerto sul nostro territorio. È bene ricordare che il servizio della spiaggia per cani è previsto dall’attuale amministrazione senza la quale volontà non ci sarebbe alcuna spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe. Non sono i concessionari della spiaggia per cani a disporre delle aree di vicinato, né tantomeno è loro compito dare indirizzo su quegli spazi o verificarne le autorizzazioni per le attività svolte».