Tra pochi giorni inizieranno i lavori per la pedonalizzazione del controviale della Bellana. Lo confermano gli assessori Giovanna Cepparello e Silvia Viviani. "È tutto pronto. La ditta è ai blocchi di partenza - spiegano - e ci garantisce che lavorerà bene e nel rispetto dei tempi per chiudere il cantiere per la prossima primavera. Certo aprire un cantiere sotto le festività natalizie creerà qualche disagio, ma sarà fatto il possibile per alleviarne l’impatto". L’assessore Viviani entra nei dettagli facendo una premessa. ...

Tra pochi giorni inizieranno i lavori per la pedonalizzazione del controviale della Bellana. Lo confermano gli assessori Giovanna Cepparello e Silvia Viviani. "È tutto pronto. La ditta è ai blocchi di partenza - spiegano - e ci garantisce che lavorerà bene e nel rispetto dei tempi per chiudere il cantiere per la prossima primavera. Certo aprire un cantiere sotto le festività natalizie creerà qualche disagio, ma sarà fatto il possibile per alleviarne l’impatto". L’assessore Viviani entra nei dettagli facendo una premessa.

"Cercheremo di tenere in equilibrio le esigenze legate al bando ‘Periferie’ del 2016 per il quale il Comune ottenne all’epoca circa 17 milioni di euro che serviranno per più progetti tra i quali la pedonalizzazione della Bellana, oltre a tante altre partite nel resto della città. Se salta però una di queste cose, si perde tutto il finanziamento. Queata operazione avviata dalla passata amministrazione noi dobbiamo portarla avanti nel migliore dei modi". Il progetto per il lungomare "consiste nel creare il parco urbano costiero personalizzato - prosegue- per alleggerire dal peso del traffico il lungomare. Noi abbiamo pensato anche alla sistemazione dell’illuminazione e alla divisione dei flussi di auto bici e motorini. I lavori partiranno prestissimo già nel periodo natalizio per chiudere il cantiere prima della primavera. La ditta già pronta. Per questo intervento dovremo tenere di conto anche delle esigenze delle categorie e dei residenti". L’assessore Cepparello precisa: "Sono emersi dei problemi come quello dell’accesso all’Acquario e dei mezzi di servizio durante i lavori. È stato fatto già un interbento propedeutico per gatantire l’accesso dei camion dall’Acquario. Durante e dopo il cantiere rimarrà accessibile il parcheggio Largo Vittime Moby Prince". Aggiunge la Cepparello: "In tanti ci hanno manifestato criticità legale a questi lavori, così per evitare problemi a residenti, operatori economici e frequentatori del lungomare un ordine alla sosta di auto e scooter, distribuiremo depliant per informare i clienti delle attività balneari e commercianti sull’offerta parcheggi . Sul viale Italia lato Bellana ci sono oggi 310 stalli per scooter,99 per auto e 10 per disabili. Dopo i lavoro su questo tesoretto di posti saranno fatte modifiche: creeremo spazi per la sosta con linea continua senza stalli lato mare dalla rotatoria della Bellana all’ingresso dell’Acquario per metterci 200 scooter in estate. In inverno gli scooter per la scuola Enriques e il pomeriggio le auto. Più 7 stalli per disabili e 1 per carico e scarico".

Infine saranno disponibili da giugno a Porta a Mare in tutto 1000 posti auto a tariffe molto economiche.

Monica Dolciotti