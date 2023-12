“Bellezza e invenzione” con Leonardo da Vinci. L’anteprima della mostra di Livorno / Foto e video

Livorno – «’O studianti, studiate le matematiche, e non edificate sanza fondamenti’». Prende in prestito una delle massime del maestro Da Vinci Paolo Cova, direttore scientifico del Museo della Città di Livorno, a 24 ore dall’apertura della mostra ‘Leonardo. Bellezza e invenzione’, per riassumere il portato della rassegna che chiude il ciclo delle grandi mostre ai Bottini dell’Olio. In anteprima, ieri gli organi di stampa hanno potuto contemplare le punte di diamante di una esposizione da oltre 70 opere, allestita dalla curatrice Sara Taglialagamba, ovvero i 15 disegni autografi del Codice Atlantico prestati fino al 1 aprile dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e del Codice sul Volo degli Uccelli dalla Biblioteca Reale di Torino.

Le foto Novi

Un privilegio vien da dire, nonostante i piccoli dettagli di un allestimento «da ultimare» prima dell’apertura al grande pubblico di domani, che dà però contezza dello sforzo organizzativo a cui il Comune, MetaMorfosi Eventi, Sillabe si è sottoposto per la riuscita di una kermesse che sfiora il milione di euro. «Un traguardo che ci riempie di orgoglio, un capitolo indimenticabile della nostra storia culturale. Da Modigliani a Leonardo, con nel mezzo 13 rassegne. La chiusura in bellezza sul fronte della proposta culturale di questi 5 anni di amministrazione», afferma con fierezza il sindaco Salvetti.

Ma perché portare Leonardo a Livorno? «La risposta è perchè no?», ribatte l’assessore alla Cultura Lenzi, che aggiunge: «E’ l’emblema del Rinascimento, ispiratore della prima modernità». «Uno dei segreti di questo ‘Perché Leonardo a Livorno?’ è anche per la bellezza di questo spazio espositivo che consente allestimenti con luce quasi teatrale, al punto da trasformare la narrazione in materia viva», sostiene il presidente di MetaMorfosi Eventi, Pietro Folena.

Il video Novi

Infine, compito della curatrice Taglialagamba articolare ai cronisti lungo i corridoi della mostra i dettagli dei disegni esposti: «La mostra si articola in quattro sezioni. Nella prima, è indagata la presenza dell’artista a Livorno e nei territori limitrofi, con particolare attenzione ai due soggiorni a Piombino, nel 1502 per volere di Cesare Borgia e nel 1504 sotto Jacopo IV Appiani. La seconda sezione rappresenta il cuore pulsante della mostra: un itinerario cronologico conduce alla scoperta delle opere autografe appartenenti ai due Codici. La terza parte affronta la diffusione e la ricezione di Leonardo tra i suoi allievi e seguaci. La quarta e ultima parte della mostra, negli spazi dell’ex Chiesa del Luogo Pio, è dedicata allo studioso Carlo Pedretti con l’obiettivo di valorizzare dialogo ininterrotto tra Leonardo e l’arte del Novecento, da lui sempre incoraggiato».