Beppe Grillo dimesso dall’ospedale di Cecina. Era ricoverato da una settimana

Cecina (Livorno), 16 dicembre 2023 – Beppe Grillo è stato dimesso nella tarda mattinata di oggi dall’ospedale di Cecina, dove si trovava ricoverato da poco meno di una settimana. Il fondatore e leader storico del Movimento 5 Stelle ha infatti completato le cure per il fastidioso malessere che lo aveva colpito domenica scorsa costringendolo a farsi visitare al pronto soccorso dove i medici gli avevano consigliato di farsi ricoverare per alcuni giorni in modo da sottoporsi ad una terapia a base di antibiotici.

Le sue condizioni non sono mai state preoccupanti, ma solo oggi i medici che lo hanno avuto in cura lo hanno dichiarato completamente ristabilito. Grillo ha dunque lasciato l'ospedale per fare ritorno nella sua villa di Marina di Bibbona dove spesso trascorre i suoi periodi di riposo e dove si trovava quando e' stato colto dal malessere.