Beppe Grillo dimesso dall’ospedale di Cecina. “Sta bene”

Cecina (Livorno), 13 dicembre 2023 – Beppe Grillo è stato dimesso dall’ospedale di Cecina, dove era ricoverato da domenica scorsa per un malore. Lo conferma l’avvocato Enrico Grillo in una pausa del processo a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo che vede coinvolto tra gli altri il figlio del fondatore di M5s, Ciro Grillo. “Mio zio Beppe sta bene, è a casa da ieri. L’ho sentito”.

Domenica il fondatore del Movimento 5 Stelle ha accusato un malore mentre si trovava a Marina di Bibbona dove possiede una villa in cui trascorre alcuni periodi dell’anno. L’ex comico genovese è stato quindi ricoverato al nosocomio livornese per le cure e gli accertamenti del caso.