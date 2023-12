Beppe Grillo ringrazia l’ospedale di Cecina: “Un soccorso pieno di umanità”

Cecina (Livorno), 17 dicembre 2023 – Beppe Grillo ringrazia l'ospedale di Cecina dopo il ricovero avvenuto domenica scorsa, 10 dicembre. "Un piccolo grande soccorso pieno di umanità. A tutti i medici, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale di Cecina, un grazie di cuore...anche a Mario, che mi entrava in camera di notte. E a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi. Vi voglio bene, Buon Natale", scrive su X.

Il fondatore del M5S, proprietario di una villa a Marina di Bibbona, era stato ricoverato domenica scorsa, 10 dicembre, a causa di un malore per poi essere dimesso nella tarda mattinata di sabato 16 dicembre. Le sue condizioni non sono mai state preoccupanti, ma solo sabato 16 i medici che lo hanno avuto in cura lo hanno dichiarato completamente ristabilito.