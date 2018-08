Portoferraio (Livorno), 3 marzo 2018 - Un autostop molto social. Biagio Antonacci sceglie un modo di viaggiare in voga alcuni anni fa per raccontare la sua estate. E lo fa a Portoferraio, nella zona portuale, alla rotatoria della Coop, quella che porta ai traghetti: è qui che ha girato un video, poi inserito sulla sua seguitissima pagina Facebook, in cui appunto si mette nei panni dell'autostoppista e cerca un modo per arrivare fino a Porto Azzurro. E' insieme a un'altra persona che fa il filmato. Molti non si fermano, non riconoscendo il cantautore. Si ferma poi un ragazzo che sulle prime non capisce che quello è Antonacci. Poi lo riconosce. Antonacci e l'amico hanno dunque trovato un passaggio. Una gag che è stata vista da migliaia di persone. Biagio Antonacci e l'Elba, un rapporto molto stretto: il cantautore sull'isola ha una casa e lì soggiorna per lunghi periodi soprattutto in estate ma non solo.