Bibbona, incidente mortale sull’Aurelia. Auto ribaltata, strada chiusa

Bibbona (Livorno), 27 febbraio 2025 – Incidente mortale sulla Aurelia. Si è verificato oggi, 27 febbraio, in direzione nord, all’altezza del km 272 nel comune di Bibbona. Un veicolo si è ribaltato, nell’incidente è deceduto un uomo di 79 anni.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il traffico, comunica Anas, è stato temporaneamente bloccato in direzione nord.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.