Biciclette abbandonate, comincia la rimozione

Livorno, 9 dicembre 2023 – Saranno decine le biciclette che la polizia municipale e Aamps/RetiAmbiente si apprestano a rimuovere, con due interventi mirati programmati con l’ufficio Ambiente del Comune a Livorno martedì 12 e mercoledì 13 dicembre e che interesseranno numerosi quartieri in tutto il territorio comunale.

I rottami di bici sono stati individuati grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini raccolte dal servizio SegnaLI, dal comando della Polizia Municipale e dal call center Aamps a cui hanno fatto seguito le verifiche preventive e la successiva apposizione di un avviso che annuncia gli interventi programmati di rimozione, invitando i proprietari a rimuovere anticipatamente i mezzi.

Si tratta per la maggior parte di carcasse non più utilizzabili, abbandonate e cannibalizzate dei pezzi riciclabili. Spesso risultano indecorose, impediscono o limitano il passaggio pedonale e sono pericolose per l’incolumità delle persone in transito, soprattutto se si tratta di anziani, o disabili. In più, non di rado, si trovano ad occupare impropriamente i posti nelle rastrelliere e catturano foglie e sporcizia trasportate dal vento.

"Il potenziamento del servizio già attivo ed efficace a cura della Polizia Municipale – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune – è stato possibile grazie alle novità introdotte di recente per la pulizia del territorio, che hanno implicato la creazione anche delle squadre di pronto intervento. Una novità particolarmente apprezzata dai cittadini per l’efficienza e la rapidità operativa che contiamo di allargare ad altri servizi, proprio come ci accingiamo a fare con la rimozione delle biciclette abbandonate".

I rottami ferrosi saranno trasportati ai Centri di Raccolta e avviati al corretto smaltimento.