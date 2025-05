Biennale del Mare: tutti i servizi di mobilità disponibili

Livorno, 13 maggio 2025 - Durante la Biennale dell’Acqua e del Mare, che avrà inizio domani mercoledì 14 maggio, saranno attivati numerosi servizi gratuiti per facilitare gli spostamenti dei visitatori, con particolare attenzione all’inclusività e alla sostenibilità, ecco tutti i servizi messi a disposizione dei cittadini:

Social Taxi Inclusivo – Servizio gratuito

Pensato per garantire l’accessibilità a tutti, il Social Taxi è un servizio gratuito dedicato alle persone con mobilità ridotta. Chi desidera usufruirne può prenotare la corsa per il giorno successivo telefonando al numero 334-3617092, disponibile dalle 10.00 alle 12.00. Inoltre, su richiesta, è possibile disporre di una sedia a rotelle o di uno scooter elettrico per agevolare gli spostamenti.

Navetta – Servizio gratuito

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Livorno e Autolinee Toscane, sarà attivo un servizio navetta gratuito per collegare la Stazione di Livorno con le principali sedi della Biennale. Le navette circoleranno nei seguenti giorni e orari:

dal 14 al 16 maggio, dalle ore 14.30 alle 19.30

il 17 maggio, dalle ore 9.30 alle 19.30

Il percorso circolare prevede fermate nei seguenti punti strategici:

- Parcheggio gratuito della stazione in Via Masi

- Via della Pace

- Stazione Centrale (utile anche per raggiungere le Terme del Corallo)

- Cisternone o Gran Conserva d’Acqua

- Via Grande

- Largo Bellavista – Cantieri

- Scoglio della Regina – Acquario

- Terrazza Mascagni

- Accademia

Gli orari completi della navetta sono scaricabili online.

Il Trenino della Biennale – Servizio gratuito

Un simpatico trenino turistico sarà attivo ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00, con un percorso circolare che toccherà i principali poli dell’evento, facilitando la visita:

- La Bellana e lo Scoglio della Regina

- Il Villaggio del Mare

- Il Museo Fattori e i Granai di Villa Mimbelli (Via San Jacopo)

- Gli Hangar Creativi in Via Mayer

Pullman per le sorgenti Leopoldine – Acquedotto – Servizio gratuito

Organizzato da ASA e City Sightseeing, il pullman scoperto accompagnerà i visitatori in un’escursione alle sorgenti di Colognole. La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione (fino a esaurimento posti) contattando il numero 339-6281382.

Le partenze sono così programmate:

Dal 14 al 16 maggio: partenza alle ore 15.00 dalla Biennale, visita guidata alle sorgenti monumentali e ritorno previsto per le 17.00. Il 17 maggio: partenza anticipata alle ore 10.00, con rientro alle ore 13.00.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’evento, è possibile scrivere a: [info@biennalelivorno.it](mailto:info@biennalelivorno.it).