La Biennale del Mare: quattro giorni per parlare delle sfide della costa

Livorno, 12 maggio 2025 – La Biennale del Mare e dell’Acqua prende il via mercoledì 14 (terminerà il 17 maggio) a Livorno. È l’evento pensato e organizzato dall’amministrazione comunale di Livorno per affrontare le sfide della costa tra cambiamento climatico, regolamentazioni europee e innovazione scientifica. E per fornire ai comuni costieri strumenti per realizzare servizi sostenibili e strategie di adattamento efficaci, attraverso la creazione di canali di comunicazione adeguati a migliorare le politiche relative alla costa e al mare, con il contributo di esperienze interregionali e internazionali. L’apertura sarà il 14 maggio con una giornata articolata tra Terrazza Mascagni e Accademia Navale.

Il programma della prima giornata: la mattina alle 9.30 al Teatro della Terrazza Mascagni i i saluti istituzionali di rappresentanti della Commissione Europea, Ministero dei trasporti, Regione Toscana, ANCI e principali autorità locali, Comune, Prefettura, Capitaneria di Porto, Accademia Navale e Autorità Portuale.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’ambiente Monia Monni.

L’avvio ufficiale dei lavori nella Sala Ricevimenti dell’Accademia Navale alle 11 per proseguire, nel pomeriggio, alla Sala Confitarma dove dalle 14.45 si terrà il dibattito sull’applicazione della nuova Direttiva Europea sulla Strategia Marina.

Agli Hangar Creativi due tavole rotonde. La prima alle 14.30 riguarderà ’La pesca professionale in Toscana: peculiarità, problematiche e prospettive future’; la seconda alle 16.30 ’Maricoltura, Innovazione e Sostenibilità – Sfide e Prospettive per il Futuro’.

Alle 15 all’Acquario terzo Workshop bilaterale Italia-Cina sulla ricerca scientifica e l’alta formazione applicate alle Scienze del Mare ’Biodiversità marina: 20 anni di collaborazione scientifica e didattica tra Italia e Cina’. Sarà coordinato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l’Ambasciata d’Italia a Pechino, l’Università di Pisa, in collaborazione con la Zhejiang Ocean University (ZJOU), l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) e Acquario di Livorno-Costa Edutainment. Alle 15.30, a Palazzo Pancaldi, si tratterà di GNL con due tavole rotonde: nella prima focus sul contributo del GNL come vettore energetico nella transizione ecologica; nella secondafocus sul servizio di Small Scale LNG e suo contributo alla decarbonizzazione del trasporto marittimo, con la partecipazione di aziende e operatori di settore. L’evento è organizzato da OLT Offshore LNG Toscana.