Biennale del Mare e dell'acqua, tutte le attività per i più piccoli

Livorno, 12 maggio 2025 - In occasione della Biennale del Mare, promossa dal Comune di Livorno, le giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio saranno dedicate interamente ai bambini e alle famiglie, con una serie di attività gratuite, creative e inclusive che coinvolgeranno l’intera comunità. L’iniziativa, a cura del CRED e dell’Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0/6, in collaborazione con le cooperative Orsa-Progetto A e Koalaludo, segna la conclusione del percorso “Orizzonti Educativi: la città come laboratorio di pedagogia”, e intende valorizzare la dimensione educativa e collettiva degli spazi urbani.

I laboratori sono rivolti a bambini dai nidi fino alla scuola primaria e ruoteranno attorno al mare, simbolo di libertà, viaggio e accoglienza, in linea con il tema centrale della Biennale, che per questa prima edizione propone un ricco calendario dedicato al rapporto tra la città e il suo contesto marino.

Il programma si apre venerdì 16 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, presso il Parco la Rosa dei Venti e il Parco Baden Powell, con laboratori di pittura collaborativa all’aperto. Questi spazi, frutto di patti di collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni, imprese e cittadini, saranno animati anche dalle proposte della Cooperativa Sociale Brikke Brakke e del Gruppo di ricerca I-Search, con attività pensate per stimolare la creatività dei più piccoli.

Sabato 17 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, la ludoteca e lo spazio verde di Villa Mimbelli ospiteranno invece laboratori di narrazione, pittura e linguaggi espressivi, dedicati all’affermazione di sé e al rispetto dell’altro, in continuità con la mostra di Hugo Pratt e il programma culturale di Villa Trossi Uberti.

Questa manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto annuale “Orizzonti Educativi”, nato dall’esperienza dell’Autunno Pedagogico e oggi consolidatosi come una rete integrata di eventi e percorsi promossa dal Comune di Livorno – Settore Istruzione, Giovani e Partecipazione – in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e le realtà associative del territorio. Il progetto punta a costruire una visione educativa condivisa tra famiglie, scuola, istituzioni e terzo settore, sostenendo lo sviluppo armonico di bambini e adolescenti dai 0 ai 18 anni.

La Vice Sindaca Libera Camici, insieme alle responsabili degli Uffici comunali, ha sottolineato come “Orizzonti Educativi” rappresenti oggi un modello virtuoso di comunità educante, in cui cultura, cittadinanza attiva e pedagogia si intrecciano. A sostegno di questo approccio, durante l’anno si sono svolti seminari con esperti di rilievo nazionale – tra cui Alberto Pellai, Pier Giorgio Curti e Laura Pigozzi – che hanno approfondito tematiche fondamentali come l’identità, la tecnologia e l’inclusione.

Con l’evento conclusivo del 16 e 17 maggio, il progetto si chiude in modo simbolico e gioioso, riaffermando l’importanza del gioco, dell’arte e dell’immaginazione come strumenti educativi, e riconoscendo nel mare un luogo privilegiato di relazione, bellezza e crescita individuale e collettiva.