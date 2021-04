Livorn, 25 aprile 2021 - Con il nostro WhatsApp Telegrafo 331.9087171 torniamo sulla questione del bike sharing.

E' Franco Bacci che ci manda questa fotografia e questa segnalazione, riferite alla situazione che ha trovato la mattina di ieri, venerdì 24 aprile. Pubblichiamo integralmente il messaggio che il nostro lettore ha inviato al Comune di Livorno e saremo ben lieti di accogliere una risposta.

"Faccio seguito alle precedenti comunicazioni per segnalare ancora una volta un disservizio del bike sharing cittadino. Stamani la stazione di piazza della Repubblica non faceva prelevare le bici e un segnale sonoro emesso dal cicalino sopra la torretta evidenziava l'anomalia. Non mi sono perso d'animo e ho raggiunto a piedi il Parterre dove ho trovato una sola bici senza sellino e così sono ancora in stazione ad attendere il treno successivo. Nuovamente un grave ritardo al lavoro. (...) Sulle colonnine c'è impresso il logo del Comune di Livorno e quindi è dal Comune che aspetto una risposta e una soluzione. Ho già coinvolto varie testate giornalistiche e non ho intenzione di mollare. Questo è un mondo di proclami, morali e progetti faraonici, ma poi se un cittadino cerca di dare un piccolo contributo per ridurre l'inquinamento ecco che in questa città rimani a piedi e devi prendere la macchina. Questo è un servizio da abbandonare; inutile insistere. Il peggio è che si paga pure e quindi mi aspetto almeno che qualcuno mi rimborsi i 30 euro di abbonamento spesi per una gestione pubblica inaffidabile e non godibile regolarmente. Suggerisco seggiolini saldati ad altezza media per tutti e una telecamera ad ogni stazione (pochissime a Livorno) per scongiurare atti vandalici. Pochi euro per rendere un servizio efficiente al passo con i progetti metropolitani discussi negli ultimi periodi dai sindaci di mezza Toscana. In alternativa togliamo tutto perché non sono le grafiche o gli ologrammi a rendere una città ecologica. Mi scuso, ma ho un lavoro importante e dover giustificare questi ritardi non è tollerabile. Cordiali saluti, Franco Bacci"