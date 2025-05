Aamps, utile di 145mila euro. “Conti 2024 in salute”, soddisfatto il sindaco

Livorno, 1 maggio 2025 - Ratificando un utile di 145.704 euro, l’Assemblea dei Soci di Aamps SpA (presenti un membro del Consiglio di Amministrazione di Retiambiente e Raphael Rossi e Raffaele Alessandri, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale della Società Operativa Locale del Gruppo Retiambiente) ha approvato ieri mattina il bilancio aziendale 2024.

Un risultato in linea con quanto ratificato negli anni precedenti, comprendendo anche quelli relativi all’uscita anticipata dal concordato preventivo in continuità, visto che i bilanci avevano ottenuto analoghi risultati (utili per 965.202 euro nel 2019, 2.2912.441 euro nel 2020, 515.035 euro nel 2021, 94.835 euro nel 2022 e 131.270 euro nel 2023).

Tra gli elementi più rilevanti che emergono nel documento approvato ieri dall’Assemblea dei Soci Aamps, emerge il dato sui ricavi dalla raccolta differenziata dei rifiuti in un trend virtuoso che dagli 893.000 euro del 2018, passa a 1.952.000 euro del 2024, con un miglioramento progressivo della qualità dei materiali raccolti.

In evidenza anche il dato sulla riduzione della produzione dei rifiuti urbani che, in linea con le direttive europee, cala da 81.000 tonnellate del 2023 a 78.500 tonnellate nel 2024 e attesta la produzione annua a 513 kg/abitante, contro i 514 dell’anno precedente.

Nellì’Assemblea dei Soci sono stati apprezzati inoltre i risultati ottenuti sul fronte del decoro urbano che, anche in seguito all’internalizzazione del servizio di spazzamento, avvenuta il 1 ottobre 2023, ha visto Aamps impegnata su tale fronte cogliendo risultati operativi particolarmente apprezzati, sia sul piano qualitativo che gestionale.

“In queste settimane – dichiara il Sindaco Luca Salvetti – ho sentito da più parti politiche il ridicolo annuncio che il bilancio di Aamps fosse in rosso. Ecco serviti coloro che sperano che a Livorno le cose vadano male, per provare a guadagnare considerazione e magari qualche voto. Il bilancio Aamps invece è in salute, con un utile di oltre 145.000 euro, un accantonamento che cresce e si avvicina al milione e un budget che, come sempre, è in assoluto equilibrio. E siamo al sesto anno consecutivo che tutto ciò accade. Così è gestita Aamps, spero che si sia compreso una volta per tutti”.

M.D.