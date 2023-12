Livorno, lunga maratona per approvare il bilancio. "Tasse invariate e investimenti per 202 milioni"

Livorno, 23 dicembre 2023 – A due giorni dal Natale, i livornesi calano sotto l’albero i regali. Il Comune, l’ultimo bilancio di legislatura. Di previsione, e non consuntivo, ovvero il documento programmatico tramite il quale l’amministrazione autorizza le uscite che i singoli assessorati potranno sostenere nel corso del triennio 2024-26, approdato in assemblea ieri per l’approvazione.

Volti stanchi quelli dei consiglieri seduti sugli scranni di Palazzo Civico, complice le 3-4 ore di sonno sulle spalle, causa maratona urbanistica del giorno prima, protrattasi "oltre le cinque di mattina". Ma tant’è. Ventisei gli emendamenti presentati dalle opposizioni a un testo (21 al Dup e 5 al bilancio, tutti depositati dai 5S) che, secondo l’assessore al Bilancio Ferroni, strizza l’occhio a "servizi, investimenti e sviluppo".

Una proiezione che vale circa 200 milioni per la parte corrente (60 solo su sociale e istruzione), e 202 milioni per gli investimenti da spalmare nel triennio sulle grandi partite dal sottopasso della stazione (35 milioni coperti con mutuo), via Grande, all’area mercatale. Capitolo (divisivo) del verde pubblico: 7 milioni di budget con 1,8 a garanzia della manutenzione ordinaria.

Sul fronte cultura e turismo, per via del gettito in rialzo, "la crescita dell’imposta di soggiorno ha garantito per il 2024 risorse finanziarie sufficienti a coprire in gran parte la mostra su Leonardo Da Vinci", precisa Ferroni, che aggiunge: "Si tratta di un bilancio solido, di prospettiva, nonostante i tagli agli enti locali decisi dal governo. Sul recupero fiscale il Comune non ha da imparare da nessuno: grazie ai meccanismi di riscossione abbiamo liberato 16 milioni di avanzo di bilancio necessari a finanziare gli investimenti, al netto di accantonamenti ogni anno per 20 milioni".

La maggioranza, compatta, alla vigilia ha definito la manovra "in linea con la tradizione della sinistra livornese", perché "non mette le mani nelle tasche dei cittadini e non prevede aumenti di tasse, ma la tutela dei servizi pubblici essenziali".

E le opposizioni? Assenti all’appello delle 10, escluse le superstiti grilline Sorgente e Grassi alla nottata sulla Variante al Piano strutturale. Poi, tutte presenti con almeno un’ora di ritardo a referto (ben 4 per Perini di FdI, dileguatosi poi prima delle 16).

Per il resto, solito contraddittorio, solito ping-pong tra maggioranza e opposizione, comprese le dichiarazioni di voto.

"Da Nogarin in poi, a Livorno non è cambiato niente - l’arringa del leghista Ghiozzi -. Salvetti pensa solo ai tagli di nastri - i cui ritagli, confluiti in una scatolina, sono stati portati ieri di proposito in aula da Salvetti -. I turisti soggiornano in città per le ribotte estive o per visitare le vicine Pisa, Lucca, Firenze".

«Un bilancio inadeguato su casa e lavoro: Livorno non cresce, non è sicura. Le scelte di questa amministrazione sono state un continuo spot elettorale per il sindaco", la sferzata di Romiti (leghista nel Misto). Secca la bocciatura alla manovra che arriva da Barale di BL, "per la fallimentare gestione su rifiuti, inceneritore, lavoro e industria". Pollice verso anche per Sorgente, "preoccupata dalle scarse coperture per la manutenzione ordinaria". Ma intanto, alle 17.27, dopo otto ore di lavori, il bilancio di previsione 2024-26 passa con 18 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto (Caruso, presidente del consiglio).