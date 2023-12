Portoferraio e il bilancio: Comune rimandato ma non bocciato

Portoferraio, 28 dicembre 2023 – Plauso al sindaco di Portoferraio Angelo Zini, che ha fatto un bagno di umiltà presentando il resoconto annuale senza eludere le criticità.

Per le casse di Portoferraio il 2023 è stato un anno difficile e travagliato, che si è concluso in regime di austerity a causa dei 7 milioni di disavanzo emersi dai controlli della Corte dei Conti. Le responsabilità ricadono sulle ultime 2 giunte, Zini e Ferrari (dal 2015 in poi). Ora il comune è in regime di gestione provvisoria, con i rubinetti chiusi, salvo le spese obbligatorie, almeno fino a febbraio 2024.

Ma pare che Portoferraio stia facendo i compiti a casa e probabilmente passerà gli esami di riparazione: ora la Corte si è espressa favorevolmente sulla credibilità del piano di rientro che sarà presentato entro fine febbraio.

E i soldi che mancano da dove arriveranno? Zini ha anticipato che verrà adeguata l’aliquota dell’Imu (la più bassa di tutti i comuni elbani) da 10,4 a 10,6 e che, tasto dolente, si allargherà la base imponibile con una serie di tributi e tasse.

Comunque, anche se non ci sono soldi, la festa di Capodanno a Portoferraio si farà, con tanto di fuochi d’artificio: “È un evento che ha una rilevanza sociale, sono stati giorni difficili, le persone hanno bisogno di serenità e anche di divertirsi”, ha detto il sindaco.

Altro nodo cruciale, per l’organizzazione urbanistica e il futuro della città, di cui ha parlato il primo cittadino, è stato quello del Piano Strutturale avviato 2 anni fa. “È pronto, l’adozione è stata inserita in agenda al Consiglio Comunale del 29 dicembre, per arrivare strategicamente all’approvazione vera e propria entro la fine del mandato".

Infine si concretizzano alcuni investimenti molto attesi: la nuova scuola nell’area ex Macelli, la ristrutturazione del palazzo “Magazzini del sale” (“ex Cromofilm”) con l’Autorità Portuale, il recupero dell’Arsenale delle Galeazze con il contributo del Parco e della Regione Toscana e una chicca ancora ufficiosa, la vendita di Palazzo Coppedè ad un privato.